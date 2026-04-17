Đuroviću se neke stvari na terenu nisu svidele.

-Ova igra i ovaj rezultat je pokazao to što Real nije gubio na svom terenu. Jedan Tavares danas skroman učinak, Hezonja je dao na kraju 15 poena... Nije tu bilo puno razigranih igrača. Kampaco je razbio Zvezdu, svoj bivši klub. U prvom poluvremenu je imao deset poena, pet asistencija i samo jednu izgubljenu loptu. On je razbio Kartera, on nije sposoban da ga čuva. Posle je malo Dobrić čuvao. Zvezda je ove sezone imala najslabijeg Mekintajera. Nije odigrao dobro. Bilo je mnogo igrača koji su vrlo skromno igrali i završili utakmicu poput Kalinića, Odželeja, Rivera, Kartera... Miljenović je nešto uradio. Batler slab, Moneke gore-dole. Zvezda ima 40-32 u skokovima, ali nije bila efikasna - rekao je iskusni stručnjak.

Đurovič je pomenuo i suđenje u Madridu.

-Ne možemo da kažemo ništa o sudijama, ne bih se složio sa nekima koji mi pišu da su nas sudije "ubile". Gde sam video da ne ide kako treba? Sa našim trojkama, mi smo imali 7/10 trojke, a Real vodi. Pa, kako? Mi smo imali dvojke 37 procenata, a ondi 72 odsto. A nije igrao Tavares toliko da treba da postoji strah.