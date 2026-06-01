Posle odlaska iz Crvene zvezde, iskusni stručnjak dogovorio je novu saradnju... I odlično će zaraditi u novom klubu...

Prema dostupnim saznanjima izraelskih medija, Obradović je navodno dogovorio saradnju sa klubom za naredne dve sezone, uz godišnja primanja od oko 700.000 evra.

Pored preuzimanja ekipe, jedna od njegovih glavnih želja navodno je angažovanje plejmejkera Jama Madara, bivšeg igrača Partizana, koji trenutno nastupa za Hapoel iz Tel Aviva.

Očekuje se da bi Madar mogao da parafira trogodišnji ugovor čija bi vrednost premašivala milion evra po sezoni.

Hapoel Jerusalim će naredne godine nastupati u Evrokupu i biće jedini izraelski predstavnik u tom takmičenju.