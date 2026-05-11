Partizan je dobio sjajne vesti pošto će zaraditi 150.000 evra, pišu mediji u Bosni i Hercegovini.

Taj novac bi u kasu Partizana trebala da uplati FIFA i to kao kompenzaciju zbog nastupa Nihada Mujakića na Svetskom prvenstvu koje će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Iako su ga mnogi zaboravili, ovaj štoper je i dalje fudbaler Partizana. Došao je u Humsku leta 2024. godine kao veliko pojačanje iz Turske, ali se posle jedne sezone vratio u ovu zemlju i ove sezone je po pola godine proveo na pozajmicama u Ejupsoru i Gacijantepu.

Iako u Partizanu više ne računaju na njega i verovatno će biti prodat ako za njega stigne prava ponuda, pre nego što se desi transfer dodatno će za tih 150.000 evra koliko iznosi kompenzacija FIFA napuniti kasu kluba.

Mujakić je karijeru počeo u Sarajevu. Usledio je transfer u Kotrrajtk, nakon čega je išao na pozajmice u Hajduk iz Splita i Beveren. Nakratko se vratio u Sarajevo, pa je otišao u Ankaraguču 2022. godine. Odatle je dve godine kasnije stigao u Partizan.

Nastupao je za U19 i U21 selekcije Bosne i Hercegovine, a od 2023. godine deo je seniorskog tima. Za sada ima deset nastupa u seniorskoj selekciji i jedan gol u meču sa San Marinom. Iako nije standardan u prvih 11, prilično je bilo sigurno da će ući u 26 igrača za Mundijal.