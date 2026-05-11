Hamad Međedović je prošao u osminu finala mastersa u Rimu

Srpski teniser je u trećem kolu bio bolji od Argentinca Marijana Navonea sa 2:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:4.

Hamad se tako prvi put u karijeri domogao plasmana među 16 najboljih na nekom masters turniru i za četvrtfinale će igrati protiv Španca Martina Landalusea, koji je bio bolji od Italijana Matije Belučija sa 2:0 u setovima.

Međedović je ovom pobedom dobio i lepe nagrade. Naime, Hamad je sakupio ukupno 100 bodova u svom pohodu u glavnom gradu Italije, pa će se od ponedeljka najmanje naći na rekordnoj, 54. poziciji ATP liste.

To znači da bi još samo jednom pobedom na ovom Mastersu po prvi put ušao među 50 najboljih na planeti.

Osim toga, plasmanom u osminu finala je zaradio ček od 92,470 evra.

Sada sledi meč protiv mladog Španca, koji je takođe ove godine prvi put prošao u ovu fazu nekog mastersa. Biće to njihov prvi međusobni duel.