Hamad Međedović je izborio plasman u osminu finala mastersa u Rimu. Srpski teniser je u trećem kolu savladao Argentinca Marijana Navonea sa 2:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao tri sata i četiri minuta, a Međedović je posle velike borbe i preokreta uspeo da prođe među 16 najboljih.

Nije dobro počelo za Hamada. Navone je napravio brejk u petom gemu i poveo 3:2. Odmah je usledio ribrejk Međedovića, ali je Argentinac ponovo oduzeo servis protivniku u devetom gemu i dobije početni deo igre.

U drugom setu je Hamad došao do brejka u četvrtom gemu i uspeo je da ga sačuva do kraja, čime je stigao do izjednačenja.

Odlučujući set je počeo najbolje moguće za srpskog tenisera koji je odmah na startu oduzeo servis rivalu. Pokušao je Navone u osmom gemu da se vrati u meč, imao je dve brejk lopte, ali nije uspeo da ih iskoristi. Hamad je potom na svoj servis iskoristio treću meč loptu i došao do velike pobede, kojom je došao nadomak 50 najboljih na ATP listi.

Međedović se prvi put u karijeri plasirao u osminu finala nekog masters turnira, a za četvrtfinale će se boriti protiv mladog Španca Martina Landalusea, koji je bio bolji od Italijana Matije Belučija sa 2:0 u setovima.