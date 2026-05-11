Fudbaleri AEK-a novi su šampioni Grčke. Tim Marka Nikolića je dva kola pre kraja obezbedio šampionsku titulu, a veliku ulogu je imao i Luka Jović

Srpski napadač je letos stigao u Atinu u nameri da oživi karijeru i može se reći da je u tome uspeo. Odigrao je sjajnu sezonu, a potom otvorio dušu i sumirao utiske.

Jović se najpre zahvalio svima koji su verovali u njega, ističući da je od prvog dana u AEK-u osetio posebnu energiju.

- Prilikom dolaska u AEK i na predstavljanju, ako se sećate, rekao sam da mi se dopalo sve što sam čuo. Vizija trenera, strast vlasnika i navijača… Bio sam impresioniran i rekao sebi: “Luka, ovo je ono što si tražio” - počeo je Jović.

Kaže da početak nije bio idealan.

- Ušli smo u sezonu, polako sam se privikavao, nije baš bilo sve od starta kako sam očekivao što se tiče ličnog učinka. I onda od jednog momenta prosto se otvorilo. Utakmica za utakmicom, golovi... Možda smo mogli i više u Evropi i Kupu, ali titula je bila prioritet. Ogroman uspeh zbog kog svi možemo da budemo izuzetno ponosni.

Jović je godinama igrao u najjačim evropskim ligama i smatra da je prelazak u mirniju sredinu bio ključan za njegov fudbalski preporod.

- Vratio sam se onom što je moja suština – da mogu da budem koristan i za ekipu i za sebe, i da na kraju budem za to nagrađen trofejima i golovima. Pre dolaska u AEK bilo je mnogo turbulencija u mojoj karijeri. Povrede zbog kojih nisam nikako uspevao da održim kontinuitet.

Objasnio je zbog čega se odlučio za takvu promenu.

- Želeo sam da se sklonim od “Liga petice”, ne da bih pobegao od pritiska. Ako neko misli da ne postoji pritisak kada igrate protiv Olimpijakosa, Panatinaikosa ili PAOK-a, baš se prevario. Želeo sam samo donekle mirniju sredinu nego ranije. I to se dogodilo. Uz porodicu i prijatelje, kojima sam beskrajno zahvalan, vratio sam samopouzdanje.

Ističe da će osvojenu titulu pred svojim navijačima pamtiti do kraja života, a imao je samo reči hvale za Marka Nikolića.

- Od prvog susreta osetio sam da je to čovek u kojeg mogu da imam apsolutno poverenje. Marko je odličan trener, sjajan psiholog, osoba od koje znate šta možete da očekujete i koja će vam direktno reći šta od vas očekuje. Odlično se razumemo, poslovno i privatno. I da - zaista smo postali bliski prijatelji, što je još jedna dodatna vrednost mog dolaska u AEK. Marko, još jednom, hvala na svemu - zaključio je Luka Jović.