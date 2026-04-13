Fudbaleri AEK-a nalaze se pred teškim zadatkom u četvrtfinalu Lige konferencija, pošto su u prvom meču u Španiji izgubili od Rajo Valjekana rezultatom 3:0.

Veliki zaostatak nije jedini problem za tim iz Atine, jer u revanšu neće moći da računaju na Luku Jovića. Srpski napadač je u finišu prve utakmice dobio žuti karton zbog nepotrebnog prekršaja, čime je automatski suspendovan za naredni meč.

Pored njega, Nikolić neće moći da računa na Petrosa Mantalosa, koji zbog povrede propušta ovu utakmicu.Nakon duela sa španskim timom, AEK očekuje i važan prvenstveni okršaj protiv PAOK-a, koji bi mogao imati veliki uticaj na borbu za titulu.