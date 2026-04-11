Nismo navikli da su srpski treneri u žiži kad je reč o evropskim terenima, ali zahvaljujući Marku Nikoliću, dočekasmo i taj trenutak.

Na klupi AEK Atine s vernim saradnicima i tri naša fudbalera (Jović, Gaćinović i Grujić) pet kola pre kraja plej-ofa ima isto toliko bodova više od Olimpijakosa i PAOK u trci za šampionski lovor. Pride je u četvrtfinalu Lige konferencije, gde čeka revanš s Rajo Valjekanom posle teškog poraza u Madridu (0:3), a cilj je (bio) plasman u polufinale evrokupa u kojem klub s Nove Filadelfije nije bio još od 1977!

E sad, starica Jevrosima majka govorila je:

„O, moj sinko, Kraljeviću Marko,

ostavi se, sinko, četovanja,

već ti uzmi ralo i volove,

pak ti ori brda i doline.“

Otprilike se tako prebogati gazda Marios Iliopulos obratio Nikoliću tokom upoznavanja i prve konferencije za novinare, a u sebi je verovatno pomislio: „I preori sve grčke terene i donesi nam titulu“. I Marko je to ozbiljno shvatio iako ispred sebe nije imao Turke janjičare (mada je AEK osnovan u Konstantinopolju - Istanbulu 1924), pa je već u seriji od 19 utakmica bez poraza u Superligi.

- Obećavam ljudima iz kluba da se nikad neće stideti kako AEK izgleda pod mojim vođstvom. Ponekad ćemo igrati bolje, ponekad lošije, ali na terenu ćemo se boriti kao životinje. To je obećanje koju mogu da dam. Ko god se ne bude ponašao prema ovom obrascu, neće imati mesta u mom timu - poručio je Nikolić na promociji, kad je potpisao dvogodišnji ugovor, i sve je sproveo u delo.

Prethodno su Grci isplatili 600.000 evra moskovskom CSKA za prevremeni raskid ugovora s 46-godišnjim Beograđaninom, koji po sezoni zarađuje dva miliona evra u Atini.

Nikolićeva veličina i stručnost leže u činjenici da radi s timom koji je u tranziciji i niko se nije nadao da će već u prvoj sezoni briljirati. Pobeda 1:0 nad arhineprijateljom Olimpijakosom u grotlu njegovog „Karaiskakija“ podigla je temperaturu do usijanja. Mnogi navijači već slave titulu, ali su svi u klubu, posebno trener, svesni da još ništa nije urađeno. I u tome je Nikolićev kvalitet, nije bio poznat fudbaler, ali ume da spusti loptu. Uspeo je da sve igrače maksimalno fokusira na obaveze, ulije im samopouzdanje, prema njima se odnosi kao ortak (do određenih granica), a oni mu to vraćaju na terenu.

Većinski vlasnik kluba (85 odsto) od 2024. je kontroverzni biznismen i brodovlasnik Marios Iliopulos (56), koji obožava Nikolića, a slavio je još u Pireju uz reči:

- Veliki dan za naše dostojanstvo, našu borbenost, našu strast i našu veru.

Poistovetio se s navijačima, ume da zapeva, otvori šampanjac, časti... što mu i nije teško pošto je pun kao brod jer je suvlasnik i Sidžetsa, grčke kompanije za trajekte. Iliopulos je 12. oktobra 2024. kupio 3,5 odsto akcija Juventusa za 32-34 miliona evra.

Jasno je da još postoje stvari koje treba nadograditi, ali velika sreća za AEK je što ima strukturu u načinu na koji funkcioniše, koja ubeđuje one koji razmišljaju bistrog uma da će pre ili kasnije proces odvesti žuto-crne tamo gde je cilj, a to su trofeji i stabilno i dugoročno uspešno poslovanje. Sve strukture imaju jedan put koji treba da slede, da podrže ono što se stvara i da se klone svih vrsta previranja.

Titula je svakako prioritet. AEK ih ima 13, a poslednju je osvojio 2023. pod vođstvom Matijasa Almeide.

- Igrači su borci i svaku utakmicu počinjemo s 50:50, a na njima je da osvoje još taj jedan odsto dovoljan za pobedu.

Osvrćući se na detalje, istakao je da je ključ dobrih rezultata u tome da imaju fokus i dobar mentalni sklop.

- Ne dajemo poklone, a trudićemo se da održimo ritam - kaže Nikolić, koji sudbinu drži u rukama i planira da naredne sezone igra u Ligi šampiona, a u grupnoj fazi AEK nije bio od sezone 2018/19.

Igra i pobeda u Pireju govori da je AEK blizu savršenstva s formacijom 4-4-2, u kojoj su preporođeni Jović i zimsko pojačanje iz Ferencvaroša Varga udarne igle.

Ekipa je mentalno spremna i nikog se ne plaši. Za takav stav najzaslužniji je trener koji je želeo i dobio da igrači budu kao komandosi i kad napadaju, posebno kad se brane, pa su 13 utakmica dobili s 1:0!

Nikolić retko menja formaciju, odnosno prilagođava se protivniku koje sjajno skautira njegov uigrani stručni štab u kojem su prvi pomoćnik Radoje Smiljanić i kondicioni trener Goran Basarić, dok je Aleksandar Rogić morao da se povuče pošto je otišao, s Novakom Đokovićem, na košarkaški meč Olimpijakos - Crvena zvezda, a da o tome nije obavestio srpskog trenera atinskog kluba.