Srpski centarfor je proglašen za najboljeg igrača u tamošnjoj Superligi u martu.

Jović je na četiri ligaške utakmice postigao tri gola - va u remiju sa Atromitosom (2:2), zatim još jedan u pobedi protiv Kifisije.

Bivši član Reala je dobio 53,84 odsto glasova i tako iza sebe ostavio Aleksandera Jeremejefa (13,69), koji je za PAOK postigao četiri gola u martu, Panatinaikosovog Andreasa Tetea (11,97) koji je u istom periodu zabeležio jedan gol i četiri asistencije, štopera Olimpijakosa Lorenca Pirolu (11,32), Nikolaosa Hristojorgosa (6,36) koji brani za OFI, golmana Panseraikosa Fransiska Tinjalinija (0,45) i još jednog Srbina, vezistu Panetolikosa Lazara Kojića (2,37).