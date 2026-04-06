Utakmica 30. kola Superlige Srbije između Novog Pazara i Partizana biće odigrana bez prisustva publike.

Naime, Disciplinska komisija FSS odredila je kaznu za domaćina od jednog meča igranja bez publike. Stadion u Novom Pazaru privremeno je zatvoren dok se ne donese konačna odluka nadležnih organa zbog incidenata koji su obeležili utakmicu protiv Crvene zvezde.

Iako zvanična odluka još uvek nije saopštena, izvesno je da će meč sa Partizanom biti odigran pred praznim tribinama.

Zanimljivo je da u slučaju da Novi Pazar izbegne kaznu, navijači Partizana svakako ne bi mogli da budu prisutni na ovom gostovanju zbog upotrebe pirotehnike na "večitom" derbiju sa Crvenom zvezdom. Crno-beli su sankcionisani sa dve utakmice bez prisustva svojih navijača na gostujućim terenima. Prva je bila protiv Mladosti u Lučanima, a druga je u četvrtak od 17 časova u Novom Pazaru.

Ovaj podatak zvuči gotovo neverovatno: u poslednjih pet godina, samo jednom se desilo da Novi Pazar dočeka Partizan uz prisustvo svojih navijača! Razlozi su tokom godina bili različiti – od bezbednosnih procena, preko kazni zbog ispada navijača, pa sve do pandemije korona virusa.