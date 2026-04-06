Crvena zvezda je ušla u finiš sezone, bori se za plasman u plej-in Evrolige, ostaju obaveze u ABA ligi, kao i domaćem prvenstvu na samom kraju, ali već su počele i spekulacije povodom odlazaka i dolazaka na Mali Kalemegdan.

I dok se priča o odlasku Kodija Milera iz crveno-belog tabora, pošto je za njega navodno zainteresovan Olimpijakos i pregovori su već počeli.

Sa druge strane, italijanski novinar Mateo Andrijani se javio i doneo informaciju da je Zvezda zainteresovana za Trenta Foresta, plejmejkera Baskonije.

- Crvena zvezda je pokazala veliko interesovanje za Trenta Foresta. Ne zanima se samo Crvena zvezda za njega - napisao je Andrijani.

Forest je ove sezone u dresu Baskonije beležio 10.7 poena, 4.3 asistencije i 2.8 skokova. Baskonija je posle 35 kola ostala bez svih šansi za plasman dalje, ima samo 11 pobeda uz 24 poraza.