Košarkaše Crvene zvezde u utorak očekuje izuzetno važna utakmica u Evroligi. Crveno-beli će u 36. kolu dočekati Pariz, a pobeda je imperativ.

Zvezda ima skor 19-16 i predstoji joj velika borba za plej-in, a trener Saša Obradović je izneo detaljnu analizu uoči ovog okršaja.

Obradović se prvo osvrnuo na propuste u defanzivi koji su skupo koštali tim u prethodnom periodu, ali i onaj poraz u prvom delu sezone od Pariza.

- Analiza je dala neke odgovore. Nismo dobro komunicirali u odbrani, zbunili su nas sve. U odnosu na prošlog trenera, oni su još više ubrzali. To je stvar fokusa i dobre energije, kako bi se kontrolisalo tih prvih 10 sekundi njihovog napada. I zagrađivanje koša – to su dve stvari koje svako mora da radi ako želimo pobedu - počeo je Obradović.

Zvezda je za vikend ostvarila pobedu nad Igokeom u ABA ligi, ali je poraz od Partizana u evroligaškom derbiju i dalje sveža rana.

- Odigrali smo solidno u Laktašima posle derbija. Taj meč mora da bude iza nas, ne smemo u sledeći meč da ga ubacujemo. Sad smo na liniji, sad je stvarno odlučujuća utakmica i treba nam dobra podrška ljudi. Jako je značajno da imamo šestog igrača u hali.

Govorio je Obradović i o Džeredu Batleru koji se u poslednje vreme muči sa formom.

- Malo smo pričali, on se i sam opteretio. Treba mu pomoći prostim informacijama, stavljati ga u stvari koje su njemu komforne. Ali, i on sam mora da donese odluku sa kojom će živeti, bilo da je promašaj ili pogodak. Ta "short memory" (kratko pamćenje) ne sme da traje predugo. Ne možeš dobiti meč sa jednim ili dva igrača, ceo tim mora da bude prisutan. Svaki šut nam sada određuje sudbinu, mentalno nam je teže zbog situacije u kojoj se nalazimo - iskren je Obradović.

Poseban je akcenat na prvu zvezdu Pariza Nadira Hifija.

- Mislim da svi pričaju o njemu. Momak izgleda nestvarno na terenu i šta god da radiš u odbrani, teško ga je zaustaviti. Pogotovo sa tim šutevima i bacanjima unazad. On je ključan ne samo zbog velikog procenta šuta, već zato što svojom igrom oslobađa njihove centre koji onda lakše skaču. Ide i levo i desno, osnova je da mu maksimalno otežamo te perimetar šuteve.

Na pitanje o kratkoj rotaciji, Obradović je rekao:

- Ne znam zašto se stalno postavlja pitanje kratke rotacije. Kod nas glavni igrači igraju dosta, a mi zapravo razmišljamo kako da nekim drugima produžimo minute. Objašnjavao sam to unutar "četiri zida", nije to baš tako lako objasniti rečima... Da je neko unutra sa nama, u procesu, bilo bi mu mnogo jasnije zašto je to tako - zaključio je Saša Obradović.