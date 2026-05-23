Dimarko je ove sezone postigao šest golova i zabeležio 18 asistencija na 34 utakmice.



Kristijan Kivu iz Intera proglašen je za najboljeg trenera ove sezone u Seriji A.

Za najboljeg golmana ove sezone proglašen je Mile Svilar iz Rome, dok je najbolji defanzivac fudbaler Kaljarija Marko Palestra.

Najbolji fudbaler koji igra na sredini terena je Niko Paz iz Koma, a najbolji napadač je Lautaro Martinez iz Intera.

Fudbaler Juventusa Kenan Jildiz proglašen je za najboljeg mladog igrača ove sezone.

Inter je pre tri nedelje obezbedio 21. titulu šampiona Italije.