Posle utakmice poslednjeg kola Superlige Srbije protiv OFK Beograda, navijači Crvene zvezde su u "korteu" preko Slavije i Ulice kneza Mihaila stigli do Kalemegdana, gde su im se pridružili i fudbaleri.

Navijačima su se obratili kapiten Mirko Ivanić, trener Dejan Stanković, najbolji igrač šampionata Srbije Aleksandar Katai, kao i Rade Krunić, Marko Arnautović i golman Mateus.

- Najbolji ste, nisam igrao ove polusezone, ali svaka nam čast - rekao je Ivanić.

Stanković je uz ovacije rekao da u svom rodnom gradu i zemlji doživljava najlepše momente u karijeri i zahvalio se klubu na pozivu.

- Hvala vam na svemu, ovo je nešto najlepše, pobeđujemo svaki dan i sada sam sa svojim saborcima, sa braćom, tu sa vama - rekao je Stanković.

Ovacije navijača, uz poznatu pesmu "Katai Magiko" dobio je Aleksandar Katai.

- Nećemo se zaustaviti na ovome, sledeće godine idemo na sedmu 'duplu krunu'. Hvala vam na svemu - rekao je Katai.

Krunić je rekao da je fantastičan osećaj biti u društvu legendi i deo velikog kluba kao što je Zvezda, a potom je Arnautović "zapalio" atmosferu.

- Imao sam san da igram za Zvezdu i osvojim 'duplu krunu'. Ostvaren je. Sada imam još jedan - da sa Zvezdom igram u Ligi šampiona - rekao je Austrijanac.

Zvezda je ove sezone osvojila devetu šampionsku titulu u nizu, a šestu 'duplu krunu'. Ukupno, crveno-beli su stigli do 37. titule prvaka države i 30. trofeja u nacionalnom Kupu.