Panatinaikos rastao se sa Rafaelom Benitezom posle razočaravajuće sezone u kojoj klub nije uspeo da ostvari zacrtane ciljeve.

Iskusni 66-godišnji stručnjak vodio je Panatinaikos na ukupno 41 utakmici i ostvario učinak od 20 pobeda, 11 remija i 10 poraza, uz prosek od 1,73 osvojena boda po meču.

Atinski velikan sezonu je završio tek na četvrtom mestu u plej-ofu grčkog prvenstva, dok je u nacionalnom kupu eliminisan u polufinalu. Panatinaikos je evropski put završio u osmini finala Lige Evrope.

Prema pisanju grčkih medija, glavni kandidat za novog trenera je Jakob Nestrup, 38-godišnji danski stručnjak koji je prethodnih godina beležio odlične rezultate sa Kopenhagenom.