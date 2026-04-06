Utakmica između Paradisa i Bavoa na kratko je prekinuta zbog požara koji je izbio pored terena.

Radi se o meču odigranom u okviru švajcarske Promocione lige, koja je treći rang tamošnjeg fudbala. Na ogradi iza gola koja graniči travnato igralište i parking je iznenada buknula vatra, a odgovornost je preuzeo Ezikjel Skeloto.

Na snimku koji se deli na društvenim mrežama može da se vidi Skeloto, koji je u trenutku incidenta bio u igri, kako trči sa crevom u ruci da vodom ugasi vatru, a to mu je pošlo za rukom.

Skeloto je igrač i potpredsednik Paradisa, a nekada je igrao za Inter, Atalantu, Sasuolo, Parmu, Kjevo, Sporting, Brajhton...

Tokom karijere je dobijao poziv u reprezentaciju Italije za koju je odigrao jednu utakmicu.