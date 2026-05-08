Prošlo je nekoliko dana od skandala na utakmici Područne fudbalske lige Pančeva u Pavlišu, pokraj Vršca, gde je domaća Crvena zvezda odigrala 1:1 protiv Borca iz Sakula. Društvenim mrežama su kružili snimci, a najbolji se pojavio na Jutjubu pre dva dana prenosi "Telegraf".

Naime, u samoj završnici meča, došlo je do koškanja igrača dva tima, koje je kulminiralo pozivom jednog od navijača gostujućeg sastava upućenog ka fudbaleru domaće ekipe. Tada se gledalac popeo na ogradu i snažno ošamario igrača, nakon čega je došlo do komešanja na tribinama.

Ustali su ljudi oko njega i krenuli da se razračunavaju sa vinovnikom incidenta, nakon čega se sve smirilo.

Borac je lider sa 59 bodova i imaju najbolju odbranu u ligi, sa svega sedamnaest primljenih pogodaka. Sa druge strane je jesenji šampion Crvena zvezda, koja ima 52 boda i napadački je bila dominantna sa 89 datih golova, ali je pretrpela četiri poraza, tri više od Sakuljana. Banatul Lokve na trećem mestu takođe ima 52 boda.

Do kraja sezone ostalo je da se odigra šest rundi, a najbolji tim će obezbediti promociju.