Košarkaška Evroliga saopštila je danas da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenja lige na društvenim mrežama.

- Društvene mreže, posećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025/26 postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posećenosti arena - stoji u saopštenju Evrolige.

Dodaje se da je, pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video-snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama.

Kada je reč o prosečnoj posećenosti po utakmici, najgledaniji tim u elitnom takmičenju je Panatinaikos. Prema rezultatim jednog španskog statističara sa univerziteta u Valensiji, utakmice tima iz Atine je ove sezone prosečno gledalo 18.498 ljudi. Najveća poseta u "Oaki" bila je 19.000 dok je najmanja bila 15.603 navijača.

Iako je prethodnih sezona to priznanje pripadalo Partizanu, a odmah iza njega je bila Crvena zvezda, sada to nije slučaj i atinski "zeleni" su na prvom mestu po ovom parametru. Crveno-beli su drugi na ovoj listi i prosečno ju je gledalo 17.901 gledalaca. Najveća poseta ove sezone desila se upravo na utakmici protiv Panatinaikosa, kada je u Beogradskoj areni bilo 20.787. gledalaca, a najmanja protiv Valensije kada je u hali "Aleksandar Nikolić" bilo 5.672 navijača.

Odmah ispod je Partizan. Crno-bele je ove sezone sa tribina prosečno bodrilo 15.280 pristalica. Najveća poseta na jednoj utakmici ove sezone u Evroligi desila se na "večitom" derbiju u decembru, kada je u Areni bilo 21.854 gledalaca. Nekarakteristično jednu utakmicu crno-belih je ove sezone pratilo samo 1.093 navijača.

Oba tima su početkom januara morala da se premeste iz Beogradske arene na određeno vreme zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Iza ova tri tima, granicu od 10.000 prešli su i Žalgiris, Valensija, Olimpijakos i Bajern Minhen, čime je formirana grupa klubova sa najstabilnijom podrškom sa tribina.

Ispod te granice primećen je blagi pad. Klubovi poput Fenerbahče, Real Madrid i Baskonija ostali su tik ispod "petocifrene" prosečne posete.

Na drugom kraju lestvice našli su se Makabi i Hapoel, koji zbog specifičnih okolnosti nisu igrali pred svojom publikom, već su domaćinstva selili u gradove poput Beograda i Sofije.

Nisku posetu je imao i Monako, ali razlog za to je kapacitet njihove dvorane koji iznosi pet hiljada mesta.