Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine boriće se za trofej Kupa Srbije. Dva tima će se sastati u sredu 13 maja od 20 časova, a utakmica će biti odigrana na stadionu "Lagator" u Loznici.

Do ovog meča je ostalo još pet dana, a kladionice su objavile kvote koje u potpunosti favorizuju beogradske crveno-bele. Naime, kvota da će tim Dejana Stankovića slaviti je 1.40, dok koeficijent na trijumf Novosađana iznosi 7.50. Kvota da će posle 90 minuta biti nerešeno je 4.30.

Jasno je da je Zvezda favorit na ovom meču i da ima kvalitetniji tim, ali se Vojvodina ove sezone pokazala kao vrlo nezgodan protivnik, što potvrđuju dve pobede u jesenjem delu Superlige nad aktuelnim šampionom.

Upravo zbog toga može se reći da je iznenađujuće što tim Miroslava Tanjge za ovako velikog autsajdera.

Podsetimo, dva tima su se i prošle sezone sastala u finalu Kupa, kada je Zvezda slavila rezultatom 3:0.

Crveno-beli će u sredu pokušati da dođu do šeste uzastopne duple krune, dok Vojvodina želi prvi trofej u ovom takmičenju od 2020. godine.