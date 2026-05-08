Između ostalog, dogodilo se nekoliko tuča meču igračima Reala, a najviše je odjeknula ona "druga" između Oreljena Čuamenija i Federika Valverdea posle koje je Urugvajac završio u bolnici zbog povrede mozga.

Iako se oglasio posle toga i objasnio da je bilo guranja, ali da je samo pao i udario glavom o sto, malo ko je poverovao u tu verziju, nego se smatra da na sve načine u Realu pokušavaju da ublaže negativan imidž u javnosti.

Takođe, postavlja se pitanje i ko je pomenute detalje iznosio iz svlačionice Real Madrida, tako da je Florentino Perez naredio da se "pronađe krtica" koja je medijima javljala sve informacije, a koje su se potvrdile očigledno kao tačne.

I pre sukoba među igračima moglo se čuti da Perez sprema da pritisne dugme "reset", kao i mnogo puta u svojoj "vladavini" u Real Madridu. Između ostalog, prvi korak neće biti odstranjivanje fudbalera, nego dolazak trenera koji može da ih kontroliše i tu nije iznenađenje što je već zvao Žozea Murinja.

"Specijalni" je pod ugovorom sa Benfikom, s kojom nije osvojio šampionat Portugala uprkos tome što nije izgubio niti meč, a kao što već znamo - vodio je već Real Madrid tokom dve i po sezone. Bilo je to posle osvajanja "triplete" s Interom 2010. godine.