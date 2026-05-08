Zvezda već iman dosta opcija na štoperu, kada se tome doda i činjenica da postoji realna šansa da Crvena zvezda tokom letnjeg prelaznog roka dovede još jednog centralnog beka, jasno je da za Brazilca Rodrigaa neće biti mesta u planovima Dejana Stankovića za novu sezonu prenosi "Mozzartsport".

U brojnim utakmicama tokom ove takmičarske godine nekadašnji član Zenita je bio jedna od najslabijih karika Zvezdine odbrane. Posebno su se tokom jesenjih meseci videli tragovi duge pauze. Bilo je i dobrih momenata, ali...

Jasno je da Crvena zvezda ne računa na ovog igrača za narednu sezonu.

Bio je jedan od najboljih u Švedskoj, sve je krunisao impresivnim izdanjem u prvom meču protiv francuskog Lila. Odigrao je bez greške i spakovao u tih 90 minuta Olivije Žirua. Međutim, već u revanšu nije zadržao taj standard, snosi veliki deo krivice za gol legendarnog napadača.

Od dana kada se Crvena zvezda oprostila od Evrope, Dejan Stanković je počeo da dozira minutažu igraču rođenom 1995. godine.

Prošlog leta Rodrigao je potpisao dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Stigao je bez obeštećenja, kao slobodan igrač. Postojala je mogućnost da Rodrigao tokom zime realizuje transfer u Kinu i donose srpskom šampionu korektnu zaradu. Na kraju je taj posao propao, a kao opcija ostali su pojedini klubovi iz Brazila.

Crveno-beli se ovoga puta neće osloniti na profit, već će pokušati da rasterete budžet za plate.

Jasno je da Dejan Stanković polako skalpa kockice za tim za sledeću sezonu i da u njima nema Brazilca. Takođe sigurno dres Zvezde neće nosti Omri Glazer i Nemanja Radonjić.