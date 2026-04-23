Dejan Stanković već dugo nije ni Spartaku, ali... Još uvek je tema.

Andrej Černišov, bivši trener Spartaka iz Subotice govorio je o Stankoviću.

-Hajde da ne donosimo preuranjene zaključke o Spartaku. Bilo je mnogo slučaja gde su dolazili novi treneri i doneli momentalni rezultat, a njihov fudbal bi bio dopadljiv. Samo da bi, kada euforija splasne, oni završili bez ijednog trofeja. Spartak ima dobre igrače, Karsedo je uspeo da ih organizuje. Naravno, svako ima i svoje mane. Pod Stankovićem klub je napravio neke od svojih najskupljih kupovina, doveo je odlične fudbalere. Karsedo je uspeo da se domogne Lige šampiona sa prosečnim Pafosom – gledao sam njihove mečeve, igrali su dobro zbog njihove organizacije, iako fudbaleri nisu bili najvišeg kalibra - kazao je Černišov uoči derbija 26. kola ruske Premijer lige.

On zamera da je Stankovići bio jako nervozan...

-Kada je Stanković bio ovde, njegove emocije su bile negativne. Dobijao je crvene kartone, kao i njegovi igrači. Klupa je bila nervozna pod njim. Svi ti bradati Srbi su skakali gore-dole pored aut linije. Izvinite, ali normalno je da se u tom haosu stvori određena količina tenzije i nervoze. Karsedo je to promenio. Smirio je sve, počeli da rade bez emocije, galame ili skakanja. I tim se smirio, počeo je da igra fudbal, što svakako zna da igra. Rezultati su došli. Srećni su što se situacija promenila, jer sad su se opustili.

Na kraju je imao jasnu poruku.

-Organizacija u Spartaku pod Karsedom je dobra, ali nema potrebe da se previše uzbuđujemo zbog toga. Sačekajmo da vidimo kako će se sezona završiti.