Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su 2:2 protiv Železničara u Pančevu u meču 2. kola plej-ofa Superlige Srbije.

Crveno-beli su bili lišeni pomoći Radeta Krunića i Daglasa Ovusua, a postoji i razlog za tako nešto.

Kako saznaje "Meridiansport" – izostanak je isključivo bio iz taktičkih razloga. Naime, Krunić ima tri kartona, i Dejan Stanković je želeo da ga sačuva za večiti derbi.

Takođe, i Daglas Ovusu je zbog kartona propustio meč u Pančevu, s tim da je on četvrtu javnu opomenu zaradio protiv Vojvodine u nadoknadi vremena. Žargonski rečeno “očistio” je kartone, i biće spreman za meč sa Partizanom koji je na programu u nedelju od 18 časova.