Hrvatska je vodila golom Luke Modrića u 51, ali je Andraž Šporar u 83. izjednačio. Ipak, u trećem minutu nadoknade je Mario Pašalić doneo pobedu svom timu.

U prvom poluvrumenu nije bilo golova, pa smo veća uzbuđenja gledali u drugih 45 minuta.

Modrić je u 51. minutu udarcem sa ivice kaznenog prostora zatresao mrežu.

Usledio je relativno miran period, sve do 83. minuta. Baturina je pogrešio u dodavanju, a to je lagano kaznio Šporar.

I kada je delovalo da će meč remijem biti završen, Pašalić je postigao efektan gol. Iz kolena je šutirao, brzo i od prečke savladao Oblaka.

Hrvatska se na Svetskom prvenstvu nalazi u grupi sa Engleskom, Panamom i Ganom.