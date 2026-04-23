Nakon što je borba potvrđena, brzo se Bakočević oglasio na Instagram nalogu i pecnuo Hrvaja.

"Znate kako će Hrvoje da se zove posle ovog meča? Umrojeeeee", našalio se Bakočević.

Popularni Psiho se od MMA penzionisao posle pobede nad Filipom Pejićem u septembru 2024, uprkos tome što je bio nokautiran u prvoj rundi, kada je njegov protivnik uputio nedozvoljeni udarac i tako bio diskvalifikovan.

Sep dolazi iz profesionalnog boksa, sa impresivnim skorom od 13 pobeda, od čega 10 nokautom, dva poraza i jednim nerešenim mečom.

Ostaje da se vidi kako će izgledati ovaj okršaj u "Areni"...