Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije i Crvene zvezde Milan Janković (65) već dugo je van sveta fudbala. Prekaljeni vezista koji je nosio dres Real Madrida sada živi u Australiji.

Otkrio nam je Milan i čime se trenutno bavi kao i da su sinovi krenuli njegovim stopama.

- Bio sam jako dugo u fudbalu, ali sam izašao iz cele priče pre nekih sedam, osam godina. Trenutno radim nešto što bi se reklo "part-time" u australijskoj pošti, odnosno nečemu što je najbliže tome. Malo vozim, uvek sam u pokretu, čisto zbog zdravlja. Naravno, pratim i fudbal koliko mogu i zbog sinova koji igraju ovde. Postoji srpski klub Sveti Đorđe u Brizbejnu gde mlađi sin trenutno igra, tako da gledam, malo i pomažem trenerima...

Janković je tokom boravka u Zvezdi bio akter, a i strelac u istorijskoj pobedi nad Real Madridom sa 4:2 kada je crveno-bele sa klupe predvodio legendarni Velibor Vasović.