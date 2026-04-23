Per smatra da Novak Đoković možda igra poslednju sezonu.

- Ne znam kako radi to, ja sam izgubio nešto svoje motivacije kada sam osvojio prvi turnir u karijeri! Đoković je toliko toga osvojio, a i dalje želi više. To je ludo. On je veliki šampion i zato nastavlja. Želi da osvoji još jedan Grend slem i želi da pokaže novoj generaciji da je još uvek u stanju da to učini. Ovo bi mogla da bude njegova poslednja sezona, ali nadam se da će uspeti - rekao je Per.

Nastavio je u istom ritmu.

-Kada ga vidite na terenu, čak i u ovom fazi karijere, neverovatno je kako se kreće, kao 20-godišnjak. Bio je veoma blizu na Australijan Openu i Vimbldonu. Mislim da ima svoje šanse. Po mom mišljenju, to su mesta gde može da osvoji ponovo. Na Rolan Garosu će biti fizički jako teško, ali na Vimbldonu ima šanse.

Govorio je o svom meču sa Novakom.

- Moje prvo iskustvo sa njim bilo je kada sam bio veoma mlad, a on je bio prvi na svetu. Sećam se da je njegova igra bila kompletna. Ludo je to kako se kreće. Kada servira, veoma je dobar. Ritern mu je neverovatan. Posle svih tih godina, igrači iz moje generacije odlaze, a Đoković i dalje radi i pravi neverovatne stvari. Pobedio sam ga jednom i to je bilo nešto veoma posebno za mene, iako nije bio onaj pravi - izjavio je Per.

On smatra da je Novak još uvek sposoban da se nosi sa najjačima - zaključio je Per.