Naime, nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić pomenuo je Novaka kroz negativnu prizmu dok je pričao o odnosu, Gorana Ivaniševića i Artura Fisa.

- Goran ima mnogo iskustva i mislim da će uglavnom pomoći da se stvari malo smire, jer sam atmosferu oko Artura smatrao veoma energičnom, vatrenom - rekao je Ljubičić.

A onda je udario na Novaka.

- Ivanišević je neko ko smiruje i veoma je objektivan. Govori vam stvari tačno onakve kakve jesu, mislim da će mu doneti pre svega smirenost. Goran je bio u živahnim okruženjima, baš kao što je od Novaka Đokovića. S tim da je Đokovićeva energija ponekad negativna. Sa Arturom nije tako. Ali, nije lako uzbuniti Gorana. Prošao je kroz mnogo toga, da biste to uradili, morate da radite stvari drugačije od pukog osvajanja ATP 500 turnira - rekao je Ljubić.

Bivši trener Rodžera Federera nikada nije bio veliki fan Novaka, i pored toga što se trudio da to sve sakrije, bilo je jasno da ne može da oprosti Srbinu što je na neki način ugasio Federera.

Sa druge strane Ivanišević je posle rastanka sa Novakom imao mnogo problema, nije uspeo dugo da se zadrži u drugom poslovima i ostaje otvoreno pitanje kako će i ova saradnja trajati.

Jedno je sigurno, Ljubičić je iskoristio priliku da potkači Đokovića.