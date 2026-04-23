U poslednjih nekoliko meseci ponovo je u centru pažnje teniser iz Španije, a da to nije Karlos Alkaraz! Ovaj momak se zove Rafael Hodar i počeo je ozbiljno dobro da igra.

Njegova eksplozivna igra i razorni udarci već su privukli pažnju velikih imena.

Među njima i Tonija Nadala, koji ne krije koliko je impresioniran.

-Može da namuči bilo koga. Vidim ogroman napredak iz meča u meč... čak mislim da udara jače od Alkaraza - rekao je Toni Nadal.

Zbog slavnog imena koje nosi, logično bi bilo da se ugleda na Rafu Nadala, ali... Ljubiteljima tenisa nije promakao jedan detalj. Mladi Rafa na reketu nosi "vibra stop" i to Novaka Đokovića:

Ostaje da se vidi šta će Rafa napraviti u tenisu, ali jedno je sigurno, Novak je i na njega ostavio veliku trag.

Đoković je uvek bio idol mladim teniserma, a posebno je važna njegova pristupačnost i činjenica da je uvek spreman da podeli savet i bude dopstupan za mlade igrače.