Delovalo je da nije strašno, ali... Iz dana u dan je jasnije da Španac ima veliki problem. Jasno je da neće tako skoro na teren, a izgleda da nije samo pitanje da li će igrati na Rolan Garosu.

Alkaraz je sredinom aprila poslednji put bio na terenu kada je predao meč u Barsloni zbog problema sa zglobom šake, a naredni dani daće odgovor od dužini pauze, koja bi prema prognozama specijaliste Marka Žuvenspana mogla da se protegne i do pola godine.

-Sa zglobom nema garancija. Može da se sanira terapijom, ali može i da potraje mnogo duže nego što se očekuje. Takve povrede umeju da budu varljive – u početku su bolne, a kasnije ostaje konstantna nelagodnost koja može da traje. Može da prođe za tri nedelje, ali može da traje i šest meseci ili više -rekao je Žuvenspan, čija uža oblast delovanja su upravo upalni procesi u predelu zgloba šake.

U slučaju da se pauza oduži, najviše bi iz cele situacije profitirao Janik Siner, koji ne brani veliki broj poena na šljaci pa bi u slučaju da ostvari uspeh na nekom od predstojećih turnira mogao da zacementira prvo mesto do kraja tekuće godine.

Da zlo po Alkaraza bude gore, osim izgubljene trke za prvog mesto, Španac bi mogao da pade i na koju poziciju niže, a najveća pretnja sledi mu od Aleksandra Zvereva, koji u slučaju osvajanja Madrida može da značajno uveća broj bodova.

Alkaraz je rekao da je mlad i da mu neće mnogo promeniti ako preskoču jedan veliki turnir i da ne treba da urožava sebe. Karlitos je mlad a često je povređen, jasno je da igra tenis koji ga dovodi u problem, a ostaje da se vidi koliko će moći da izdrži.