Veliki peh za reprezentaciju Kanade – Moiz Bombito ne ide na Mundijal!

Kako piše “TSN” – sumnjalo se već neko vreme da Bombito neće biti spreman za Svetsko prvenstvo, ali činjenica da je nastupio na pripremnoj utakmici protiv Uzbekistana (odigrao 30 minuta) ukazivala je na to da će zdravlje ipak biti na strani štopera Nice.

Međutim, i posle tog meča je Bombito u internim razgovorima govorio da oseća bol i ukočenost u nozi, a selektor Kanade – Džesi Marš je priznao da nije definitivno da će moći da računa na štopera na Svetskom prvenstvu.

Nije to toliko iznenađujuće, ako se uzme u obzir da je Bombito u oktobru prošle godine slomio nogu, te da od tada nije odigrao ni minut za klub.

Kanada ima rok do 11. juna u 15 časova da pozove zamenu za šireg preliminarnog spiska od 55 igrača, a Ralf Priso i Zorhan Basong treniraju sa reprezentacijom, iako nisu na konačnoj listi od 26.