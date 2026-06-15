Dejvis (25) je debitovao je za seniorsku reprezentaciju Kanade 2017. godine, a od tada je postao jedan od ključnih igrača nacionalnog tima. On je fudbaler Bajerna, a povredio se početkom maja na utakmici Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.



Dejvis nije igrao pre tri dana u utakmici prvog kola grupe B na Svetskom prvenstvu protiv Bosne i Hercegovine (1:1).

Zvaničnici kanadskog tima su naveli da Dejvis nije danas trenirao u punom kapacitetu.

- Dejvis je jedan od najboljih fudbaler u našem timu, on je igrač svetske klase, tako da bi bilo imati ga u startnoj postavi - izjavio je reprezentativac Kanade Džoel Voterman.

Fudbaleri Kanade će 19. juna u drugom kolu grupe B igrati protiv Katara.