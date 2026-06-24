Očekivano, na terenu postoje i tenzije čim je ulog veliki, a u jednom momentu je umalo došlo do međusobne tuče igrača.

Naime, pokačili su se Granit Džaka i Kajl Larin. Larin nije želeo da se odmakne pre nego što je Džaka izveo slobodan udarac sa svoje polovine.

Džaka je odlučio da šutne loptu bez obzira na to, a onda je Larin izmakao loptu i pomerio je, a Džaka nije želeo da odustane od šuta i iz sve snage je udario protivnička u njegovu nogu.

Larin je pao kao pokošen, stvorila se gužva i koškanje, a sudija je odlučio da obojici pokaže žuti karton, jer je i sam Larin isprovocirao šutiranje Džake.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo: