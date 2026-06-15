KK Partizan je završio dolazak Kajl Olmana!



Član idealne petorke Evrokupa potpisao je ugovor na tri godine, uz opciju da je treća sezona opciona i da će o njenoj aktivaciji odlučivati klub, preneo je "PBG news".

Alman dolazi nakon sjajne sezone u Evrokupu braneće boje Turk Telekoma, gde je bio jedan od najzapaženijih igrača takmičenja. Beležio je prosečno 14,3 poena, 2,4 skoka i 3,6 asistencija, uz odličan procenat šuta za tri poena od 48 odsto.

U Partizanu se očekuje da će njegov dolazak dodatno ojačati organizaciju igre, a plan je da uz njega i Karlika Džonsa ekipa angažuje još jednog plejmejkera.

Olmen ima 28 godina, a prošle godine je nastupao za Crnu Goru na Evrobasketu.