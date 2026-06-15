Selektor fudbalske reprezentacije Zelenortskih ostrva Pedro Leitao Brito izjavio je u Atlanti da je njegova ekipa pokazala dobru organizovanost i hrabrost na meču protiv Španije u prvom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu, preneo je večeras AP.



Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih ostrva odigrale su bez golova u utakmici prvog kola Grupe H na SP. Ovaj meč bio je prvi u istoriji Zelenortskih ostrva na Mundijalima.



"Ovo znači sve za našu zemlju. Oduvek smo govorili da želimo da svi vide našu zemlju, naš tim i pokazali smo organizovanost i hrabrost. Ovo je dokaz onoga što naša zemlja predstavlja - istrajnost i pokušaj da se prevaziđu teškoće", izjavio je Brito.



Na golu Zelenortskih ostrva briljirao je golman Vozinja.



-Svi mi smo srećni, jer smo mnogo radili da bi bili ovde. Zaslužujemo da budemo na SP - rekao je Vozinja.



Selekcija Zelenortskih ostrva će u drugom kolu grupe H igrati u Majamiju protiv reprezentacije Urugvaja.