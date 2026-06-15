Jedini strelac za Egipat bio je Emam Ašur u 19. minutu. Belgija je do izjednačenja stigla u 66. minutu autogolom egipatskog fudbalera Mohameda Hanija.



Obe selekcije su večeras oprezno ušle u meč, ali je Egipat poveo u 19. minutu. Ašur je preciznim udarcem sa oko 17 metara pogodio mrežu belgijskog tima. Fudbaleri Belgije su potom zaigrali angažovanije, ali nisu uspeli da dođu do prave prilike, dok je Egipat pretio iz kontranapada. Egipat je u 33. minutu mogao da uveća vođstvo, ali je golman Belgije Tibo Kurtoa zaustavio udarac Mostafe Zika.

Belgijanci su najbolji priliku imali u finišu prvog dela meča kada je Žeremi Doku šutirao pored gola.

Fudbaleri Belgije su zaigrali angažovanije u drugom poluvremenu, a mogli su do izjednačenja u 53. minutu kada je Kevin de Brujne iz slobodnog udarca pogodio stativu.

Belgija je uspela da izjednači u 66. minutu autogolom Hanija. Belgijski fudbaleri su do kraja utakmice imali nekoliko prilika za pobedu, ali Brendon Mehele u 83. i Romelu Lukaku u 87. minutu nisu uspeli da pogode mrežu protivničkog tima. Utakmica je na kraju završena bez pobednika, 1:1.

U drugoj utakmici prvog kola grupe G igraće Iran i Novi Zeland. Ovaj meč je na programu sutra od tri časa po centralnoevropskom vremenu u Inglvudu.

U drugom kolu grupe G igraće Novi Zeland - Egipat i Iran - Belgija.

BELGIJA - EGIPAT 1:1 (0:1)

Stadion: Lumen Fild (Sijetl)

Sudija: R. Abati (Brazil)

Kraj, bez pobednika u Sijetlu

90. minut - Igraće se još pet minuta.

82. minut - Posle lepog ubačaja probao je glavom Mehele, ali njegovu odličnu dijagonalu akrobatski je paradom zaustavio golman Al Ahlija!

73.minut: - Sada lete po terenu belgijski fudbaleri. Menije se našao u kaznenom prostoru, otvorio je stopalo i poslao loptu samo do golmana Egipta.

66. minut - Goooool! Belgija stiže do izjednačenja, strelac je Lukaku koji je u igru ušao samo pet sekundi ranije!

60. minut - Sevnula je kontra Egipta kao munja. Marmuš je vukao i vukao, došao do gola, ali sustiže ga Ngoj i obara ga, nedovoljno za faul

56.minut - Mohamed Salah je tukao glavom do Tiba Kurtoe, ponovo se istakao čuvar mreže Belgije.

53. minut - De Brujne je pogodio stativu iz slobodnog udarca.

48.minut: Nekako je Ašur provukao loptu, prvo je šutirao Ziko, pa Marmuš, odbranila se Belgija.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Poluvreme, Egipat vodi 1:0!

45+2.minut - Šarl de Ketelare je sačuvao loptu u kaznenom prostoru, odložio ju je do Žeremija Dokua, a krilo Mančester Sitija je silovito šutiralo, ali preko gola. Najbolja prilika za Belgiju u prvom poluvremenu

39. minut - Povratna lopta, namestio se Leandro Trosar i - promašio fudbal, obrukao se.

33. minut - Opet preti Egipat! Pokušao je Ziko oštrim udarcem iskosa, vrlo je to precizno bilo. Pružio se dvometraš Kurtoa i stigao do lopte, taman da je odbije u korner.

28. minut - Belgijanci imaju inicijativu, ali prilično jalovu.

22. minut - Idemo na pauzu za hidrataciju.

19. minut - Goooool! Egipat vodi, strelac je Ašur!

10.minut - Zavukao se Leandro Trosar skroz do gol-aut linije, pokušao je da iznudi korner i, po oceni sudije, nije uspeo.

7. minut - Prva prilika na utakmici, imali su je Belgijanci, pokušao je De Brujne, ali lopta odlazi pored gola.

1.minut - Utakmica je počela!

20.30 - Salahu je danas rođendan.

20.12 - Kao nekada gledaćemo sudar Kevina de Brujnea i Mohameda Salaha, koji će, uz Omara Marmuša, biti veliki adug Egipćana.

20.10 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Belgija i Egipat. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Sijetla.