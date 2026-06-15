Fudbaleri Crvene zvezde startovali su sa letnijm pripremama, a tu će glavni cilj Dejana Stankovića biti da pripremi ekipu za napad na Ligu šampiona i generalno da što bolje pripremi ekipu za evropske kvalifikacije.

Iako je nekoliko pojačanja stiglo na "Marakanu", Stanković je iz svojih redova dobio i jedno najveće moguće.

Posle šest meseci pauze, ponovo je na treninzima sa ekipom i kapiten Mirko Ivanić.

Na zimskim pripremama se Ivanić povredio, ali je odigrao prvu utakmicu posle nje, kada je ušao sa klupe i odigrao 16 minuta na meču Lige Evrope protiv Malmea.

Ipak, izgleda da se povreda tada pogoršala, pa Ivanić do kraja sezone nije bio na terenu.

Podsetimo, Crvena zvezda kvalifikacije za Ligu šampiona počinje od drugog kola, koje je na programu 21. ili 22. jula.