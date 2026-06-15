Iako ima još godinu dana ugovora sa Panatinaikosom, Šorts će najpre morati da pronađe način da sporazumno napusti klub ukoliko želi da promeni sredinu ovog leta.

Valensija je navodno ozbiljno zainteresovana za njegove usluge i već ga vidi kao idealnog naslednika Žana Montera, koji bi mogao da napusti španski klub tokom predstojećeg prelaznog roka i pojača Olimpijakos.

Navodno je između dve strane već postignut preliminarni dogovor, a Šorts je otvoren za mogućnost prelaska u Valensiju, gde bi ponovo imao centralnu ulogu u sportskom projektu i bio jedan od ključnih igrača ekipe.

Grci dodaju i da će njegov ugovor sa "zelenim" biti raskinut, te da će biti slobodan u izboru nove sredine.