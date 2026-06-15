Fudbaleri Španije su šokirali svoje sunarodnike tako što su na startu Svetskog prvenstva odigrali nerešeno protiv Zelenortskih ostrva, 0:0.

Nakon utakmice se Rodri oglasio i poručio:

-Nije bilo suđeno. Nemamo mnogo razloga za žalbe. Znali smo da će ovo biti utakmica koja zahteva strpljenje. Oni su se povukli, mi smo stvarali šanse, ali nismo uspeli da postignemo gol. Teško je igrati protiv tako fizički snažne i defanzivno organizovane ekipe. Pozitivno je to što praktično nisu stvorili ništa protiv nas, ali moramo da budemo bolji pred protivničkim golom.

Na pitanje kako probiti odbranu protivnika koji se brani sa velikim brojem igrača, vezista Španije naglasio je da je ključ u inspiraciji i preciznosti.

-To zavisi od inspiracije igrača, od naše preciznosti. Tim je pokušavao, imali smo dobar protok lopte. Protiv ekipe koja se toliko povuče nećete imati veliki broj prilika i zato morate da iskoristite one koje dobijete.

Rodri smatra da rival nije iznenadio Španiju svojim pristupom.

-To je njihov stil igre. Nisu ni pokušavali da pređu polovinu terena. Mi moramo da popravimo realizaciju, a kako turnir bude odmicao i budemo igrali više utakmica, bićemo sve bolji.