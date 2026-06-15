Fudbalske reprezentacije Španije i Zelenortskih ostrva odigrale su bez golova u utakmici prvog kola Grupe H na SP. Ovaj meč bio je prvi u istoriji Zelenortskih ostrva na Mundijalima.



-Moramo da nastavimo da verujemo u istu ideju. Stvorili smo mnogo šansi, ali nam je nedostajala bolja završnica. Zelenortska ostrva su dobro organizovana, brane se duboko i bilo je jako teško stvoriti prostor - rekao je De la Fuente posle meča, preneli su španski mediji.



Fudbaleri Španije su stvorili veliki broj prilika na večerašnjoj utakmici, ali nisu uspeli da postignu gol.



-Nedostajalo nam je kretanja i svežine, ali kad lopta neće da uđe u gol onda jednostavno neće. Bilo je šuteva, šansi i želje da se utakmica brzo reši. Znamo da će biti teško da se osvoji SP - istakao je selektor Španije.



Španski fudbaleri Lamin Lamal i Niko Vilijams su meč počeli na klupi za rezerve, a u igru su ušli u drugom poluvremenu.



-Cilj je da ih polako integrišemo. Siguran sam da će da budu bolji, već u narednom meču protiv Saudijske Arabije, a onda i u ostatku šampionata - zaključio je De la Fuente.