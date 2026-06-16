Golman Zelenortski Ostrva uspeo je da zaustavi Španiju i tako priredi ogromnu senzaciju na SP. Posle utakmice doživeo je pravi šok.

On je preko noći postao senzacija Svetskog prvenstva, a bravure koje je imao na golu, gde je odbranio neke neverovatne šanse Špancima i sprečio ih da dođu do unapred viđene pobede, donele su mu ogromnu popularnost.

Navijači širom sveta počeli su da zapraćuju njegov profil, a na nacionalnoj televiziji je i počeo taj trend, gde su u studiju pozvali sve navijače da ga zaprate jer je zaslužio svojim odbranama to.

Posle meča, dok je pričao u miks zoni za brazilsku televiziju, voditeljka mu je pokazala koliko je pratilaca dobio za svega nekoliko minuta posle meča, a on nije mogao da veruje.

Pre meča je imao 50.000 pratilaca, a sada je ta brojka već na 1,8 miliona, a nema sumnje da će brojka još porasti u narednih nekoliko sati.