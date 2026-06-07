Strelci za tim Karla Anćelotija bili su Bruno Gimaraeš u sedmom i Endrik u 52. minutu, dok je za Egipćane pogodio Mostafa Ziko u 11. minutu.
Problem za Brazil mogla bi da bude povreda desnog beka Rome Veslija, koji je u suzama završio utakmicu već u 16. minutu.
Nejmar ponovo nije bio u protokolu, dok je za Egipat Mohamed Salah odigrao drugih 45 minuta.
Brazil će na Mundijalu igrati u grupi C protiv Maroka, Haitija i Škotske.
Egipćani su u grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Iranom.
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Strelci za tim Karla Anćelotija bili su Bruno Gimaraeš u sedmom i Endrik u 52. minutu, dok je za Egipćane pogodio Mostafa Ziko u 11. minutu.
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