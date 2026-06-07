Kem Džonson se pojavio kao potencijalni kandidat za trejd, ubrzo nakon što je stigao u Denver.

Prema izveštaju NBA novinara Džejka Veinbaha, očekuje se da će Nagetsi ispitivati interesovanje za Džonsona dok franšiza pokušava da smanji troškove luksuznog poreza i stvori dodatnu finansijsku fleksibilnost za narednu sezonu.

Džonson ulazi u poslednju godinu svog ugovora i treba da zaradi 23 miliona dolara, što ga čini privlačnom opcijom za timove koji traže šutere na krilu.

Jedan je od pouzdanijih šutera sa distance u ligi. Ove sezone je pogodio 43% svojih pokušaja za tri poena, očekuje se da će izazvati interesovanje više timova u NBA.

U 54 nastupa, Džonson je prosečno beležio 12,2 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije, uz šut iz igre od 48% i 43% sa linije za tri poena.

Ti brojevi su niži u odnosu na prethodnu sezonu u Bruklin Netsima, kada je beležio prosečno 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencije po utakmici.

Denver je stekao Džonsona u razmeni u kojoj su Majkl Porter Džunior i nezaštićeni pik prve runde 2032. godine poslati u Bruklin Netse.