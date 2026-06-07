Fudbaleri Rakovice, nekadašnjeg IMR (Industrija motora i traktora) osvojili su čuvenu "beton" ligu, odnosno Međuopštinsku ligu Beograd (B grupa) i tako ostvarili plasman u rang više, tačnije u peti rang srpskog fudbala - Prvu Beogradsku ligu.

Umeli su fudbaleri, ali i navijači da proslave ovaj veliki uspeh pa su nakon poslednjeg kola i pobede nad Tašmajdanom (6:0) na teren u Rakovici dovezli traktor. Simbolično, baš zbog fabrike po kojoj je nekada i nosio ime.

Navijači su zajedno sa igračima slavili uz baklje, a ova proslava brzo je postala viralna u Srbiji.

IMR, odnosno Rakovica nekada su bili prilično uspešan beogradski klub. Od 2017. godine je klub promenio ime jer je fabrika otišla u stečaj. Najbolje dane u novijoj istoriji imali su u sezoni 2012/13 kada su izborili plasman u treći rang, Srpsku ligu Beograd, a iste sezone osvojili i Kup FS Beograda što im je omogućilo da igraju u glavnom žrebu Kupa Srbije. Tada su ugostili Jagodinu i bili ubedljivo poraženi (0:3).

U doba Jugoslavije u sezoni 2000/01 igrali su u Drugoj ligi SR Jugoslavije.