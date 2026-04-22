Srpski reprezentativac Dušan Vlahović, koji nastupa za Juventus, nalazi se u završnoj fazi ugovora i sve je bliži scenariju u kojem bi mogao da napusti Torino bez obeštećenja ukoliko ne dođe do produžetka saradnje. Milan ga je pratio i ranije, a interesovanje je ponovo aktivirano.

Kako navodi "Korijere dela Sera", Vlahović se u ovom trenutku smatra najlogičnijim izborom u odnosu na druge opcije koje se pominju u Milanelu. Razlog nije samo kvalitet, već i godine jer konkurenti poput Roberta Levandovskog i Aleksandera Serlota ulaze u završne faze karijere ili već imaju stabilne uloge u svojim klubovima.

Međutim, najveća prepreka u ovom poslu je finansijska strana. Vlahović u Juventusu ima platu od čak 12 miliona evra neto po sezoni, što je iznos koji Milan ne može da prati u aktuelnoj strukturi troškova. Bivši napadač Partizana i Fiorentine bi zato morao da pristane na 50 odsto nižu godišnju zaradu ukoliko bi hteo da ponovo sarađuje sa Masimilijanom Alegrijem.