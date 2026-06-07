Prvi meč polufinalne serije plej-ofa izraelskog prvenstva između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima prekinut je nakon tri četvrtine zbog bezbednosne situacije u zemlji.

Domaći tim je u trenutku prekida vodio rezultatom 77:67, a zapaženu ulogu je imao Vasilije Micić, koji je postigao 18 poena i zabeležio četiri asistencije.

Do prekida je došlo tokom pauze pred poslednju deonicu, kada je preko razglasa saopšteno da se utakmica obustavlja, a navijačima naređeno da napuste dvoranu. Ubrzo je usledila organizovana evakuacija publike i svih prisutnih.

Razlog za ovakvu odluku bila je nova bezbednosna pretnja usled vazdušnih napada na teritoriju Izraela. Zbog pogoršane situacije, lokalni mediji prenose da obrazovne ustanove u zemlji neće raditi tokom ponedeljka.

Ostaje da se vidi kada će se ova utakmica nastaviti. U drugom polufinalu se sastaju Makabi Tel Aviv i Hapoel Holon.