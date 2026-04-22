Prva titula osvojena u Zagrebu, druga u Herceg Novom, a treća - u srcu Šumadije. Radnički je pobedio Primorac sa 17:11 i tako se još jednom popeo na tron regiona. Veliki udeo u ovoj pobedi imao je iskusni Boris Vapneski.

-Sa ovakvom ekipom kakvu ima Radnički, mnogo je lakše osvajati titule, jer kvalitet, zajedništvo i posvećenost svih igrača prave razliku na terenu. Ipak, ostaje žal što Novi Beograd nije učestvovao na F4, jer je to objektivno naš najveći rival i utakmice protiv njih uvek nose posebnu težinu. Bez obzira na to, završni turnir je bio izuzetno kvalitetan, sa odličnim ekipama i vrhunskim pojedincima koji su podigli nivo takmičenja - rekao je Vapenski.

On je dobio jedno lepo priznanje.

-Što se tiče MVP priznanja, ono svakako prija, ali u ovoj fazi karijere ne pridajem mu veliki značaj. Fokus mi je na timu, rezultatima i zajedničkom uspehu, jer su trofeji ono što ostaje iza nas. Trudim se da svojim igrama doprinesem ekipi što je više moguće i da budem u funkciji kolektiva.

Sezona još nije gotova.

-Pred nama je još borba za dva trofeja i verujem da, ukoliko nastavimo sa ovakvim pristupom i partijama, možemo da ostvarimo sve ciljeve koje smo postavili.

Iskusni vaterpolista će imati zanimljivo leto, jer će od 29. juna do 5. jula zajedno sa Milošem Ćukom organizovati vaterpolo kamp na Malti. Jedno je sigurno, klinci će imati šta i od koga da nauče.