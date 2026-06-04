Andrija Prlainović se prošlog leta vratio u srpski vaterpolo pošto je potpisao za Radnički iz Kragujevca.

Prekaljeni as ima 39 godina, ali nema nameru da završava karijeru.

Naime, on je dogovorio sa Radničkim da igra još godinu dana.

Ove sezone je sa Kragujevčanima osvojio Regionalnu ligu kao šampiona Srbije.

U karijei je igrao za Jadran, Partizan, Pro Reko u dva mandata, Crvenu zvezdu, Solnok i Budimpeštu.

Ima osvojenih 5 Liga šampiona sa četiri različita kluba. Od reprezentativnih medalja ima sve, ali svakako su najznačajnija dva olimpijska zlata 2016. i 2020. godine.