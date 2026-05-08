U revanš utakmici polufinala Kupa Evrope, vaterpolisti Radničkog gostovaće francuskom Marselju, u subotu, od 18 časova, kad će pokušati da odbrane prednost iz prvog meča (17:14) i drugu godinu zaredom izbore plasman u finale drugog po snazi evropskog takmičenja.



- Imamo lepu prednost, ali ne smemo da uđemo sa namerom da branimo rezultat, već sa željom da pobedimo. Tako ćemo lakše doći do cilja. Očekuje nas još jedan interesantan duel, u lepoj atmosferi, kao što je to bio i onaj prvi. Ulog je veliki, plasman u finale i verujem da ćemo ga ostvariti - rekao je kapiten Radničkog.



Proslavljeni srpski reprezentativac je u Kragujevac stigao upravo iz Marselja, gde je proveo prethodnih pet sezona.

- Lepo je igrati u Marselju. Nadam se da će bazen biti ispunjen do poslednjeg mesta i da će se na taj način uveličati ovaj spektakl. Atmosfera jeste malo atipična, sa pravim domaćinskim terenom, ali verujem da ćemo se prilagoditi. Iskusna smo ekipa, naši igrači su mnogo puta bili u sličnim situacijama i verujem da ćemo biti dovoljno mudri da odigramo dobru utakmicu - dodao je Prlainović.

U prvom meču vođena je velika borba, Marselj je u nekoliko navrata imao minimalno vođstvo, ali je na kraju prednost ostala na kontu Radničkog.

- Analizirali smo utakmicu, videli da smo u nekim segmentima imali padove i greške koje ćemo se truditi da ne ponovimo. Sigurno su i oni uradili isto. Nije bilo previše grešaka, pobeda od tri gola znači da smo dobro odigrali utakmicu. Treba da ponovimo tu igru i mislim da će biti dovoljno za prolaz - zaključio je Prlainović.



U drugom polufinalu Evrokupa sutra igraju mađarski BVSC i splitski Jadran. Hrvatski klub je u prvom meču pobedio rezultatom 13:12.