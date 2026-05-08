Fudbaler AEK-a Mijat Gaćinović ovog leta bi mogao vrlo lako da napusti redove grčkog kluba, a tamošnji mediji povezuju ga sa Crvenom zvezdom.

Kako piše tamošnji "SportsDay", a prenosi popularni "SDNA", određene informacije iz Srbije sugerišu kako crveno-beli "očijukaju" nekadašnjeg reprezentativca naše zemlje.

- Ugovor Mijata Gaćinovića ističe narednog leta. Do juče, nije došlo do značajnog razvoja situacije oko njegove budućnosti u AEK-u. Zna 31-godišnji igrač da ga (Marko) Nikolić ceni, ali u isto vreme, postoje glasovi iz Srbije koji ga povezuju sa Crvenom zvezdom. Gaćinoviću se svaako ne žuri, razgovarao je sa svojim sunarodnikom i čeka konačnu odluku koja se može očekivati na kraju sezone. Šanse su poedeljene, ali će mnogo toga zavisiti od igrača koji igraju u ofanzivnom delu veznog reda - objavljeno je na sajtu "SDNA".